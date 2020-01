Georges de La Tour, una grande mostra a Palazzo Reale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Curata dalla storica dell'arte Francesca Cappelletti, la mostra in programma a Palazzo Reale di Milano sarà in assoluto la prima esposizione in Italia dedicata a Georges de La Tour Attraverso confronti mirati tra i capolavori del Maestro francese e quelli di altri grandi del suo tempo – Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Trophime Bigot, Hendrick ter Brugghen e molti altri ancora– la mostra vuole essere una nuova riflessione sulla pittura "della luce"e chiarire i tanti dubbi che ancora oggi avvolgono l'opera di questo misterioso artista, nominato nel 1639 pittore di re Luigi XIII, caduto presto nell'oblio e riscoperto solo nel 1915, anno in cui il tedesco Hermann Voss pubblicò un articolo rivelatore sulla sua operaPittore enigmatico, particolarmente attratto dal mondo degli umili e dai soggetti presi dalla strada, tra i capolavori esposti a Palazzo Reale, da sottolineare la commovente ... panorama

