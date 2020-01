Fuorigrotta: Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fuorigrotta: Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone grazie all’intervento del consigliere Comunale Salvatore Madonna e ai dirigenti dell’Eav. E’ stata realizzata l’opera di illuminazione del vicoletto pedonale nel quartiere Fuorigrotta che collega via Leopardi a via Cerlone e limita l’area dell’EAV. Una strada che senza illuminazione era isolata, pericolosa e creava molti problemi ai residenti allarmati da episodi di violenza e rapine. Più volte era stato denunciato l’abbandono e il degrado di questa stradina di notevole importanza per il collegamento di due zone densamente abitate e frequentate. Fuorigrotta: Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone ... 2anews

