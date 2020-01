Firenze: cadavere donna in avanzato stato decomposizione, intervengono vigili del fuoco e 118 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le operazioni si sono concluse con la decontaminazione del personale vigilfuoco che è intervenuto all’interno dell’appartamento, effettuata dagli operatori del nucleo NBCR firenzepost

NewsToscana : FIRENZE – Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in appartamento - FirenzePost : Firenze: cadavere donna in avanzato stato decomposizione, intervengono vigili del fuoco e 118… - Caterina_SS : RT @Caterina_SS: @comunefi in centro a Firenze numerosi ristoranti espongono in vetrina enormi pezzi di carne. Questa 'macelleria esposta… -