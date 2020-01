Fedez fa uno scherzo a Chiara Ferragni, ma lei non la prende bene: la reazione traumatizzata dell’influencer (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fedez fa uno scherzo a Chiara Ferragni e lei scoppia a piangere: “Pezzo di m…” VIDEO Non è la prima volta che Fedez si diverte a prendere in giro Chiara Ferragni, i suoi scherzi condivisi sui social sono celebri ma l’ultimo per l’influencer non è stato così divertente e l’ha fatta parecchio arrabbiare. Fedez ha posizionato la telecamera del cellulare in bagno per riprendere bene la scena e ha pianificato lo scherzo. Il rapper ha finto una caduta, chiama in soccorso la moglie, simula il rumore del naso rotto con un maccherone di pasta nascosto in bocca e provoca la reazione di Chiara Ferragni. La moglie si copre il volto con le mani per lo spavento e lui ride divertito per lo scherzo riuscito. Ma Chiara Ferragni passato lo spavento si arrabbia. E anche sotto il post del video pubblicato da Fedez su Instagram scrive: “Sei ... tpi

