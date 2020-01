Don Matteo 12, anticipazioni quinta puntata 13 febbraio: gravi accuse contro Don Matteo (Di giovedì 30 gennaio 2020) 'Don Matteo 12' si ferma per cedere il passo al Festival di Sanremo 2020. La fiction con Terence Hill e Nino Frassica tornerà in onda solo giovedì 13 febbraio. Per assistere alla quinta puntata, intitolata 'Non uccidere', occorrerà attendere due settimane. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:25 su Rai1. fanpage

