Detto Fatto gaffe di un tutor, Bianca Guaccero: “Hai sbagliato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bianca Guaccero, gaffe di Carla Gozzi a Detto Fatto: scambia un’autrice per una spettatrice del pubblico Nella puntata di oggi, 30 gennaio, di Detto Fatto che come è noto vede alla conduzione Bianca Guaccero c’è stata come sempre la rubrica dei Carloticon ovvero lo spazio in cui la fashion style Carla Gozzi giudica l’abbigliamento, a volte improbabile, dei vip, nella sua classifica infatti oggi ci sono finite Claudia Gerini, Chiara Ferragni ed altre. Tuttavia oggi la Gozzi ha voluto giudicare anche l’abbigliamento del pubblico ed ha Fatto riferimento ad una ragazza per dire che aveva un vestito un po’ datato. Nello specifico infatti ha affermato: “Quella ragazza del pubblico con i capelli ricci, in prima fila, è vestita in modo un po’ âgée”. Peccato però che la fashion style non si sia accorta che la ragazza in questione non era una ... lanostratv

marcotravaglio : LE IDI DI MAIO Nel più bel discorso della sua carriera politica, quello dell’addio, Di Maio non ha fatto l’autocrit… - DarioNardella : Il Mandela Forum gremito di ragazzi da tutta la Toscana per la #giornatadellamemoria, che emozione. Come ha fatto… - kaelynvazquez : mamma mia non voglio pensarci.. pensa che l'anno scorso è uscita matematica o fisica (non mi ricordo) esterna al li… -