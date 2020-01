Coronavirus, Civitavecchia: era un falso allarme. Ma intanto sbarcati più di 1000 dalla nave da crociera (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono stati autorizzati a sbarcare 1143 dei 7000 passeggeri bloccati da questa mattina sulla nave della Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia dopo che una donna di 54 anni, residente a Hong Kong, era stata posta in isolamento per febbre alta. A dare la notizia è Adnkronos, grazie a fonti vicine alla Capitaneria di porto. I passeggeri che sbarcheranno sono quelli che hanno concluso la crociera e che sarebbero comunque dovuti sbarcare a Civitavecchia. L’autorizzazione allo sbarco è stata data dalle autorità sanitarie che si stanno occupando del caso. Stamattina erano state segnalate due persone, un uomo e una donna, come casi sospetti di Coronavirus sulla nave Costa Smeralda. Si è poi scoperto che solo la donna aveva la febbre, mentre il compagno non ha manifestato sintomi. I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio ... open.online

