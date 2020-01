Charlie il meticcio (Di giovedì 30 gennaio 2020) In America molte volte assistiamo ad atti di crudeltà estrema verso i poveri cagnolini, poveri esseri innocenti che troppe volte subiscono vessazioni da parte di noi insensibili esseri umani. Alcuni passanti hanno chiamato un’associazione di volontariato,in quanto hanno raccontato di aver visto un uomo che gettava dalla macchina in movimento tre poveri cagnolini insieme ad un sacco con del pane probabilmente per sfamarsi. Uno era Charlie e le altre due erano Nessie e Dedee. Appena ricevuta la chiamata i volontari si precipitarono sul luogo per prestare immediatamente soccorso. Appena arrivati videro Charlie che viveva tra le rovine di una casa e le altre due si erano nascoste in un terreno. Furono tutti e tre presi dai volontari e vennero portati immediatamente dal veterinario. Fortunatamente ... bigodino

