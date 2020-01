Calenda: "Pd Irrecuperabile. Faremo un terzo polo. Come può Carfagna restare in FI?" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Carlo Calenda ha rilasciato un'intervista a Maria Teresa Meli del Corriere della Sera e, Come suo solito, non ha usato mezzi termini. Commentando il voto in Emilia-Romagna, infatti, l'ex ministro dello Sviluppo Economico, oggi europarlamentare e fondatore di Azione, spiega:"Ha vinto il buon governo contro le urla e gli strepiti. Ha vinto una coalizione senza i 5 Stelle, tutta improntata al riformismo. Dopo questo voto speravamo di recuperare i PD, ma temo che sia Irrecuperabile. Il Partito Democratico ha capito quel messaggio emiliano al contrario: dal giorno dopo i suoi leader stanno dicendo che nasce una nuova stagione di bipolarismo basato su Pd e M5S da una parte e da Lega, FI e FdI dall'altra. Tradotto: populisti versus sovranità. Tutto quello che è più lontano da ciò che serve a questo Paese"Secondo Calenda il PD si fa dettare l'agenda di governo dal M5S, perciò, se si parla di ... blogo

