Brexit, anche l’Erasmus nel Regno Unito sarebbe a rischio (Di giovedì 30 gennaio 2020) JK ROWLINGELLIE GOULDINGLILY ALLENGARY LINEKERALEXA CHUNGJames CordenDUNCAN JONES Hugh LaurieSINEAD O'CONNORLIZ HURLEYRICHARD BRANSONanche l’Erasmus è a rischio con la Brexit. Non è una cosa immediata e nemmeno una decisione definitiva, ma Londra rivede tutto dei suoi rapporti con l’Unione Europea, compreso il programma che ha fatto studiare all’estero milioni di ragazzi. Una decisione del Parlamento ha scatenato il web perché non conferma automaticamente l’Erasmus. La Camera dei Comuni ha votato contro la prosecuzione automatica del programma di scambio, non contro il programma stesso. Dopo la fine del periodo per cui sono già state concordate le borse di studio di Erasmus+, nel 2020, il progetto andrà rivisto. 344 voti a favore e 254 contro per l’emendamento New Clause 10 del disegno di legge che, se fosse passato, avrebbe imposto al governo di continuare a negoziare la piena ... vanityfair

Europarl_IT : Vivi nel Regno Unito? Il Parlamento si batte per proteggere i diritti dei cittadini UE residenti nel Regno Unito an… - marcomaroni : Piccoli gesti ???? La bandiera dell’Unione Europea continuerà ad essere esposta davanti al parlamento scozzese anche… - DriverMattia198 : RT @cris_cersei: 'E' in corso una battaglia storica in tutto l'Occidente: globalismo contro populismo. E anche se voi lo disprezzate, sapet… -