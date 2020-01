Ancona, aspetta sul balcone mentre la compagna si prostituisce: denunciato per favoreggiamento (Di giovedì 30 gennaio 2020) Accadeva in un appartamento nel centro di Ancona. La polizia ha identificato e denunciato un quarantenne italiano per favoreggiamento della prostituzione: la sua compagna, una giovanissima rumena, accoglieva i clienti in casa e lui, d’accordo con lei, aspettava sul balcone la fine della prestazione. La sua compagna, una ragazza rumena poco più che ventenne, si prostituiva in casa e lui, un quarantenne italiano, mentre in casa c’erano i clienti aspettava sul balcone. È quanto accadeva in un appartamento nel centro di Ancona e a scoprire l’uomo, dopo ore di appostamento e di osservazione, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, Sezione Antiprostituzione. Poliziotti che hanno denunciato il compagno che aspettava sul balcone con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. A quanto ricostruito, quando in casa arrivavano i clienti, di comune accordo con l’italiano, ... limemagazine.eu

