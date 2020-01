Uomini e Donne anticipazioni: Veronica fa una confessione choc su Armando (Di mercoledì 29 gennaio 2020) anticipazioni Uomini e Donne: una nuova segnalazione su Armando Incarnato Armando Incarnato sarà ancora al centro delle dinamiche a Uomini e Donne. Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata del Trono Over e il cavaliere partenopeo finirà nuovamente sotto accusa. Oltre a un chiarimento tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua dietro le quinte, ci sarà una nuova segnalazione su Armando Incarnato. Veronica, dopo essersi confrontata con Roberta, e aver appreso cosa Armando ha detto di lei in privato, riporterà un gossip secondo il quale il cavaliere partenopeo avrebbe un flirt con una ragazza di 20 anni. Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne svelano che la dama sottolineerà in studio che Armando e la giovane si sarebbero frequentati fino alla scorsa settimana. La rivelazione spiazzerà tutti in studio. Armando Incarnato mente a Uomini e Donne? Veronica Ursida mostra le ... lanostratv

