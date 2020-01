Suicidio a Firenze, un tedesco di 35 anni si getta dal ponte Vespucci (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Suicidio a Firenze, dove un uomo di nazionalità tedesca ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal ponte Vespucci. Inutile l’intervento dei soccorritori. La vittima avrebbe compiuto 36 anni il prossimo aprile. Suicidio a Firenze, 35enne si getta dal ponte Si è gettato da una spalletta del lungarno Soderini: l’uomo, tedesco da tempo residente nel capoluogo toscano, ha riportato gravissime ferite. Infatti, dopo essersi gettato nel vuoto, la vittima ha sbattuto sul selciato della pista in cemento che costeggia la riva sinistra del fiume Arno. Le sue condizioni sono subito apparse critiche. Il personale del 118 è intervenuto sul posto. Immediatamente sono state messe in atto le manovre di rianimazione. Poi il 35enne di nazionalità tedesca è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Le sue condizioni erano troppo gravi e per lui non c’è stato ... notizie

