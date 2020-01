Prete allievo della deportata scrive sulla porta della chiesa: “Qui abita un ebreo, Gesù” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Don Ruggero Marini, ex allievo di Lidia Rolfi, deportata a Ravensbruck, ha affisso sulla porta della chiesa di San Giacomo a La Loggia, in provincia di Torino, un cartello con la scritta: “Qui abita un ebreo: Gesù”. Una risposta agli atti di antisemitismo sempre più frequenti in Italia. fanpage

