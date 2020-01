Napoli | scarpe griffate | dolci e contanti per accelerare la pratica del passaporto

Migliaia di scarpe - borse e giubbini falsi sequestrati nel mercato della Duchesca di Napoli : Controlli a raffica nel mercato della Duchesca di Napoli , in pieno Centro Storico: sequestrati al termine dell'operazione 345 paia di scarpe , 1150 borse e 1872 tra giacche e giubbini , tutti rigorosamente falsi ma riprodotti alla perfezione tanto da somigliare in tutto e per tutto ai prodotti originali di marche famose.Continua a leggere

Monopoli Napoli - al posto degli alberghi si costruiscono stadi. Coppa - pallone e scarpetta come pedine : Altro che alberghi. Nel nuovo Monopoli targato Società Calcio Napoli si costruiscono stadi. Tra imprevisti e probabilità si possono percorrere le caselle con i momenti più importanti del club e magari sostare in quella che ritrae Koulibaly mentre salta per trapanare la porta della Juve all’89simo minuto. Tutto questo sarà realtà, ovvero in vendita, da domenica 8 dicembre. Un regalo perfetto per gli appassionati azzurri. L’edizione ...