Milano è la città in cui si vive meglio, ma l’aria è irrespirabile: la polemica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milano era stata decretata nel 2019 la città italiana in cui si vive meglio e aveva superato persino i capoluoghi trentini. Il titolo aveva attirato ancora più turisti che hanno fatto registrare numeri record di visite durante tutto l’anno. Ma l’inquinamento che sta invadendo il capoluogo lombardo negli ultimi giorni sta rendendo l’aria irrespirabile. Il primato di città più vivibile in termini di aria pulita, quindi, potrebbe passare a un’altra provincia italiana. Nel frattempo, aumentano le polemiche sull’operato del Comune. Milano, l’aria è irrespirabile Non solo Milano, ma anche altre città italiane hanno dovuto fare i conti con l’inquinamento: gli alti livelli di Pm10 stanno rendendo l’aria irrespirabile. Nel capoluogo meneghino, infatti, il sindaco ha disposto una serie di interventi per mantene il primato di città in cui si vive ... notizie

BeppeSala : Nel #giornodellamemoria da Milano si alza forte una voce univoca: “Mai più”. Antifascismo, tolleranza, apertura e s… - fattoquotidiano : PER VIA BORRELLI 33MILA FIRME La petizione su - Agenzia_Ansa : Secondo il rapporto 'Mal'aria' di Legambiente, a gennaio 2020, 5 città – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Trevis… -