Meghan Markle diventa un verbo: la duchessa come idolo femminista (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Meglio un titolo o un verbo? Bisognerebbe chiederlo a Meghan Markle. Il ‘divorzio’ dei Sussex dalla famiglia reale ha dapprima creato un neologismo, Megxit (l’ironia del glossario politico, eh?) e ora perfino un verbo. “To Meghan Markle”, questo il verbo lanciato su Twitter dal cantante, attore, ballerino e consulente artistico londinese Ryan Carter. Il significato? Chiaro e diretto: «Tenere alla tua salute mentale tanto da scegliere di lasciare una stanza/una situazione/un ambiente in cui la tua vera natura non è benvenuta né accettata». Molto più che un ‘volta faccia’ sul quale far ricamare il gossip, di un’antipatia fra reali o del vezzo di un’ex attrice divenuta duchessa. Per quanto i detrattori vogliano mettere in cattiva luce la stretegia di Meghan, il verbo proposto su Twitter è stato accolto subito con grande entusiasmo, e ... velvetgossip

