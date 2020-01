Legge post-mortem, via libera definitivo: da oggi si può donare il proprio corpo alla ricerca (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Da oggi si potrà donare il proprio corpo, dopo la morte, per finalità di studio, formazione e ricerca scientifica. La commissione Affari sociali della Camera infatti ha dato oggi il via libera definitivo alla Legge Sileri, la cosiddetta “Legge post-mortem”, in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti dopo la morte. Il testo, proposto in Senato su iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri del Movimento 5Stelle, è stato definitivamente approvato a Montecitorio all’unanimità. Fino a questo momento, la donazione dei singoli organi alla ricerca era possibile a patto che venissero espiantati poco dopo la morte accertata, senza seguire le procedure tecniche e normative previste per il trapianto. Per la donazione del cadavere invece era sufficiente la volontà del donatore – espressa nel testamento – e che non vi fossero interessi ... ilfattoquotidiano

