Lega, Giorgetti cazzia Salvini (ma…) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giancarlo Giorgetti ieri ha cazziato Matteo Salvini. Repubblica racconta oggi in un retroscena a firma di Carmelo Lopapa che il numero 2 della Lega ha criticato il numero uno per la campagna elettorale in Emilia-Romagna perché a suo dire i modi di Salvini allontanano i moderati dal centrodestra: Il faccia a faccia tra i due, al rientro del segretario a Roma da Bologna, è stato al vetriolo, stando a quanto trapela. Non una fronda interna, non un attacco alla leadership dell’ex vicepremier ad oggi non scalabile. Tanto meno da parte del dirigente del quale Salvini più si fida. Ma è stato un colloquio ben più franco e aspro di altri che pure ci sono stati in precedenza. L’ex sottosegretario senza peli sulla lingua ha contestato all’amico di aver «sbagliato» la campagna elettorale in Emilia Romagna. Gli ha rinfacciato di essersi abbandonato alle «solite intemperanze» che come puntualmente ... nextquotidiano

E.Romagna : Giorgetti - ‘Salvini e Lega eroici - ora prendere voti città’ : Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Salvini è stato eroico. Lui e tutta la Lega . Siamo scesi nella fossa dei leoni a lottare a mani nude contro i poteri economici, mediatici, perfino ecclesiastici. Prendiamo atto del risultato e andiamo avanti”. Lo dice Giancarlo Giorgetti , vicesegretario della Lega , in un’intervista a ‘La Stampa’.“Ci è mancato -aggiunge- il voto delle città. La destra raccoglie molto più ...

Lega - l’Espresso : “Salvini - Centemero e Giorgetti a cena da Parnasi”. Il tesoriere al costruttore : “Per l’Iban facciamo de visu?” : Matteo Salvini è stato a cena a casa di Luca Parnasi, accusato di corruzione nell’inchiesta sullo stadio della Roma, alla vigilia delle elezioni Politiche del 2018. Non ha solo visto una partita all’Olimpico con lui, come raccontò dopo l’arresto del palazzinaro nel 2018. Nell’appartamento del costruttore romano, l’allora leader della Lega – che sarebbe poi diventato ministro dell’Interno – arrivò ...

Giancarlo Giorgetti - la svolta al centro. Retroscena dal cuore Lega : "Adesso capite perché?" : "Non si governa sulle macerie": è questa la bussola che ha guidato Giancarlo Giorgetti quando ha aperto ad un dialogo con la maggioranza per risollevare il Paese. L'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio, nonché numero due della Lega , ha ribadito di parlare a titolo personale e "senza l'au

La Lega (via Giorgetti) offre un patto al Pd sul maggioritario : Roma. Solca il Transatlantico ostentando l’amarezza del disincanto. “Ormai, qui, la politica non c’è più”. Poi però te lo ritrovi seduto sulla panchina del cortile di Montecitorio, accanto a Simone Valente e Giulia Grillo: due dei grillini che più rimpiangono, sia pure per motivi diversi, il governo

