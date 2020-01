L'altro contagio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Più veloce del nuovo coronavirus, il virus della paura ha già contagiato l’economia cinese e globale. Parallelamente al bollettino dei contagi, aumenta di ora in ora il numero delle aziende che decidono di fermare la propria attività in Cina a causa dell’epidemia provocata dal virus 2019-n-CoV. Dal settore auto al trasporto aereo, dalla ristorazione all’arredamento, passando per lo sport: nell’era in cui tutto è connesso, un misterioso virus ha costretto alla quarantena oltre 50 milioni di persone, un fatto unico nella storia, e minaccia ora di far male all’economia cinese, la seconda più potente del mondo.Lo ha detto chiaramente Kristalina Georgieva, numero uno del Fondo monetario internazionale: “anche se l’epidemia si dovesse fermare domani, ci sarebbe comunque un impatto negativo nel breve termine” ... huffingtonpost

