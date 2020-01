Gli scienziati dell’Infn studiano la “Fornarina” di Raffaello (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 28, 29 e 30 gennaio, le Gallerie Nazionali Barberini Corsini, a Roma, dedicano tre intere giornate a studi, indagini e approfondimenti sulla Fornarina di Raffaello, prima che l`opera lasci Palazzo Barberini per la grande mostra che celebrerà l`artista nel cinquecentenario della morte, in programma dal 5 marzo 2020 alle Scuderie del Quirinale. Tre giorni in cui i visitatori hanno l`occasione di osservare gli esperti, tra cui i ricercatori dell`INFN, al lavoro sul capolavoro di Raffaello e scoprire i segreti dell`opera, eccezionalmente da vicino. Il primo giorno è dedicato a un`acquisizione fotogrammetrica Gigapixel+3D del dipinto, realizzata dal team di Haltadefinizione: una ripresa ad altissima risoluzione, sul fronte, sul retro e sulle parti laterali, ottenuta tramite la composizione di più immagini di dettaglio di uno stesso soggetto. Questo consentirà ingrandimenti con una resa di ... ilfogliettone

