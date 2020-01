Giallo a Senago, vola da 5 metri e cade in piedi: gambe fratturate (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Paura a Senago per una donna che è volata da un edificio da 5 metri d’altezza. Non è ancora chiara la circostanza in cui è avvenuta la caduta. E’ successo dalle parti di via Petrarca, la 28enne è volata da 5 metri d’altezza. Per fortuna è caduta in piedi. L’impatto con il suolo le ha procurato fratture e lesioni. Immediatamente è partita la chiamata al 118 e ai carabinieri. In pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso. I sanitari hanno accertato la frattura a entrambe le gambe. su Il Notiziario. ilnotiziario

