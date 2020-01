Emmanuel Macron fa manganellare anche i pompieri: il video dello scontro tra forze dell'ordine in Francia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In Francia anche i pompieri non ne possono più del presidente Emmanuel Macron. Nella giornata del 28 gennaio si è svolta una manifestazione dei vigili del fuoco, che sono scesi in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro e soprattutto aumenti salariali in relazione al rischio del lavoro e a liberoquotidiano

Mimosa13Me : RT @Libero_official: Taglia il salario ai pompieri poi li fa pure manganellare. #Macron, scene agghiaccianti / VIDEO #greve28janvier #pompi… - razorblack66 : RT @Libero_official: Taglia il salario ai pompieri poi li fa pure manganellare. #Macron, scene agghiaccianti / VIDEO #greve28janvier #pompi… - macmac12_______ : RT @Libero_official: Taglia il salario ai pompieri poi li fa pure manganellare. #Macron, scene agghiaccianti / VIDEO #greve28janvier #pompi… -