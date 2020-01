Elisa De Panicis svela la verità su Maxi Lopez e cita la fidanzata di Andrea Denver (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elisa De Panicis ha avuto una storia segreta con Maxi Lopez mentre stava con Wanda Nara ed una con Andrea Denver mentre stava con Anna Wolf? Se su Andrea Denver è stata lei a parlarne (chiedendo addirittura un confronto con la sua ragazza “aspetto che esca dalla casa il più tardi possibile e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre…”), il retroscena su Maxi Lopez è stato svelato da Alfonso Signorini durante la diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta Elisa De Panicis non ha commentato limitandosi a ridere, mentre Wanda Nara ha detto: “No! Non sapevo nulla. Ho le corna? Sono cornuta?”. A distanza di 24 ore è arrivata via Instagram la risposta della De Panicis che ha smentito Alfonso Signorini: “Io e Maxi Lopez siamo solo amici, amicissimi. Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E ... bitchyf

