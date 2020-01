Cuccioli gemelli di panda nati in Germania: Pit e Paule pronti per il debutto in pubblico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giovedì 30 gennaio i Cuccioli gemelli di panda nati allo zoo di Berlino ad agosto del 2019 faranno la loro prima apparizione in pubblico. Meng Xiang e Meng Yuan, conosciuti anche come Pit e Paule, sono nati da una coppia di panda giganti trasferiti (in prestito) nel giardino zoologico tedesco nel 2017. fanpage

