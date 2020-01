Commisso: «Kouame mi piace. Cerco di fare una bella Fiorentina» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rocco Commisso si sbilancia nel prepartita di Inter Fiorentina: le affermazioni del presidente viola prima della gara di Coppa Italia Presente a San Siro per Inter-Fiorentina anche il patron dei gigliati, Rocco Commisso. Ecco le dichiarazioni rilasciate prima del match di Coppa Italia e riportate da Tuttomercatoweb.com. «Prometto che se i tifosi mi daranno il tempo che ho richiesto cercherò di fare una bella Fiorentina. Se Kouame mi piace? Mi piacciono tutti i nomi che si stanno facendo. Inter? Speriamo di fare una grande gara. Contro le grandi facciamo sempre grandi partite, l’Inter è una grandissima. Poi voglio fare i complimenti alla Primavera per la vittoria di oggi, sono molto contento e li ho seguiti dalla tv. Speriamo di fare lo stesso stasera». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

