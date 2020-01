Australian Open 2020: impresa di Thiem, Nadal è fuori. Finalmente Zverev, Halep schiacciasassi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La decima giornata degli Australian Open 2020 ha portato in dote la prima fragorosa caduta di uno dei big 3: si tratta di Nadal, che viene sconfitto da un portentoso Thiem ed è dunque costretto ad abbandonare il Major oceanico già ai quarti di finale. Nell’altro match del tabellone maschile conferma per Zverev, che accede alla semifinale di uno Slam per la prima volta in carriera, mentre nel torneo femminile Halep continua a fare la voce grossa e Muguruza dà seguito al proprio momento d’oro. La notizia del giorno è ovviamente la sconfitta di Rafael Nadal, che si è dovuto inchinare in quattro set a un travolgente Dominic Thiem. L’incontro, durato quattro ore e quattordici minuti, si iscrive di diritto tra i match più entusiasmanti visti finora a Melbourne: una battaglia durissima, giocata sempre sul filo dell’equilibrio, caratterizzata da scambi altamente ... oasport

