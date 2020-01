Aiop Lazio: contratto privati, prevalgano ragionevolezza e senso responsabilità (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – L’Assemblea nazionale dell’Aiop (Associazione Italiana Ospedalita’ Privata) “il 22 gennaio ha approvato all’unanimita’ la scelta di arrivare alla firma del rinnovo del contratto di lavoro con la equiparazione di trattamento con il settore pubblico con la copertura economica del contratto, per tutelare i posti di lavoro e lo sviluppo della attivita’ imprenditoriale nel rispetto degli accordi e dei risultati gia’ raggiunti in sede di negoziato”. “A tal fine- continua una nota dell’Aiop Lazio- ha dato mandato alla sua delegazione di inserire in sede di trattative una clausola che prevedesse il rinvio della applicazione del nuovo contratto per quelle regioni che non fossero non in grado di rispettare il patto Bonaccini-Speranza (intesa Conferenza Stato-Regioni) fino a che non maturino le condizioni per chiudere ... romadailynews

romadailynews : Aiop Lazio: contratto privati, prevalgano ragionevolezza e senso responsabilità: #Roma – L… - Stefaniadilena : RT @cisl_fplazio: #SanitàPrivata: dopo lo sconcertante dietro-front di #Aiop nella #trattativa per il #contratto, esplode la #protesta sind… - sandro_depaolis : RT @cisl_fplazio: #SanitàPrivata: dopo lo sconcertante dietro-front di #Aiop nella #trattativa per il #contratto, esplode la #protesta sind… -