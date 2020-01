Virus Cina: 106 i morti e 4.515 i casi di contagio (Di martedì 28 gennaio 2020) È purtroppo salito a 106 il numero dei decessi legati al coronaVirus in Cina, dove i casi confermati di contagio sono invece diventati 4.515. A renderlo noto è stata la commissione sanitaria nazionale cinese, che ha anche sottolineato come restino critiche le condizioni di 976 pazienti attualmente ricoverati. Ammonta invece a 6.973 il numero dei casi di sospetto contagio.La Cina sta prendendo più che seriamente la situazione, al punto che il Ministero dell'Educazione ha annunciato il rinvio dell'inizio del semestre scolastico e universitario previsto dopo il Capodanno cinese. Le autorità di Pechino hanno inoltre chiesto ai connazionali di rinviare i viaggi fuori dalla Cina nel tentativo di contenere la diffusione del Virus.Il Governo in queste ore ha deciso l'invio di 6000 tra medici, infermieri e personale sanitario nella provincia di Hubei, della quale Wuhan è capoluogo.PROSEGUI LA ... blogo

