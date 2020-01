TG RDN del 28 gennaio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) VIRUS CINA, ORDINE MEDICI ROMA: NO A PSICOSI MASCHERINE “I cittadini romani stiano tranquilli: non ci sono casi segnalati di Coronavirus e non bisogna farsi prendere dalla psicosi”. E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, il giorno dopo la notizia delle mascherine protettive andate esaurite nelle farmacie della Capitale. “In caso di febbre alta o sintomi influenzali basta rivolgersi al proprio medico di famiglia- ha aggiunto Magi- Non bisogna andare al pronto soccorso perche’ si ha la febbre o la tosse, altrimenti in casi di emergenza si creerebbe un problema di affollamento delle strutture”. LUCHA Y SIESTA, COMUNE ROMA VALUTA ACQUISTO IMMOBILE ATAC La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto a tutte le strutture competenti di Roma Capitale di verificare la fattibilita’ per partecipare ... romadailynews

TG RDN del 27/01/2020 : Roma – Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi: MEMORIA, RAGGI E DUREGHELLO CON STUDENTI: ORRORE PUÒ RIPETERSI Centinaia di studenti romani hanno affollato questa mattina la Sala della Protomoteca in Campidoglio per il Giorno della Memoria. Ad accoglierli, la sindaca Virginia Raggi e la presidente della Comunita’ ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Quest’ultima si e’ rivolta ai ragazzi dicendo di aver ...

TG RDN del 23/01/2020 : VIRUS CINA, A FIUMICINO NESSUN CASO SOSPETTO SU VOLO DA WUHAN E’ scattato all’alba, all’aeroporto di Fiumicino, il protocollo di sicurezza con mascherine e cordone sanitario, per gestire l’emergenza dal virus cinese che ha causato finora 17 morti. Nessun caso sospetto tra i 202 passeggeri arrivati dalla citta’ di Wuhan all’aeroporto di Fiumicino. Trasportati direttamente in una struttura decentrata rispetto ...

TG RDN del 21-01-2020 : IN CAMPIDOGLIO PROTESTA CONTRO DISCARICA A MONTE CARNEVALE Roma – Centinaia di cittadini della Valle Galeria si sono riuniti questa mattina davanti all’ingresso del Campidoglio per protestare contro la decisione della Giunta di localizzare in una cava di Monte Carnevale, di fronte a Malagrotta, la discarica di Roma. Una delegazione ha poi incontrato la delegata comunale ai Rifiuti, Valeria Allegro, la quale ha ribadito che ...

TG RDN del 17-01-2020 : PEGGIORA SMOG A ROMA, 11 CENTRALINE SU 13 SOPRA IL LIMITE Roma – Continuano a salire ovunque i valori delle polveri sottili a Roma. Secondo i dati di Arpa Lazio relativi alla giornata di ieri, su 13 centraline ben 11 sono risultate sopra il limite dei 50 microgrammi al metro cubo, 2 in piu’ rispetto ai valori di mercoledi’. Maglia nera a Tiburtina, che arriva a 82 microgrammi, seguite da Magna Grecia a 70, Cinecitta’ e ...

TG RDN del 16/01/2020 : COLLINA FRANA SU PALAZZINA A CASTEL GIUBILEO, NESSUN FERITO Roma – Paura all’alba, a Castel Giubileo, nel quadrante nord di Roma, dove a causa di uno smottamento una massa di terreno fangoso ha franato e si e’ abbattuta contro una palazzina. Immediati i soccorsi dei Vigili del fuoco, che hanno avuto difficolta’ a liberare le persone per la presenza di fango davanti alle porte. Nessuno rimasto e’ ferito, ma quattro ...

TG RDN del 14/01/2020 : RIFORNIVANO DI DROGA TRULLO E MONTEVERDE: 16 ARRESTI A ROMA Roma – C’era un giro di affari da circa mezzo milione di euro al mese intorno alle piazze di spaccio dei quartieri romani del Trullo, di Monteverde e di Montespaccato. Soldi gestiti da un 42enne italiano che era a capo della banda di narcotrafficanti sgominata all’alba dai Carabinieri, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti ...

TG RDN del 20/12/2019 : CIPE APPROVA PROLUNGAMENTO TUNNEL METRO C A PIAZZA VENEZIA Roma – Il Cipe ha approvato il prolungamento delle gallerie della metro C, dalla meta’ di via dei Fori Imperiali a piazza Venezia, con un finanziamento di 9,3 milioni. Si tratta di un intervento propedeutico alla realizzazione della stazione che evita, tra l’altro, il tombamento delle talpe sotto via dei Fori Imperiali. Ora scatta il conto alla rovescia per la ...

TG RDN del 19/12/19 : OMICIDIO SACCHI, RIESAME CONFERMA MISURE PER ANASTASIYA E PRINCI Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l’istanza di attenuazione della misura cautelare presentata dalla difesa di Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre, davanti a un pub in zona Colli Albani, a Roma. Confermato l’obbligo di firma per lei e il carcere per Giovanni Princi, ...

TG RDN del 17/12/19 : ROMA, SOLDATESSA SI SUICIDA IN BAGNO STAZIONE FLAMINIO Roma – Una soldatessa di trent’anni si e’ tolta la vita questa mattina nel bagno della stazione Flaminio della metro A di Roma, sparandosi con l’arma in dotazione. Ad accorgersi di quanto accaduto una collega che era di servizio con lei nell’ambito del pattugliamento delle stazioni per il dispositivo ‘Strade sicure’. Per soccorrere la soldatessa ...

TG RDN del 11/12/2019 : ROMA BOCCIATA SU TRASPORTI E RIFIUTI: DISCARICA A CIELO APERTO Roma – Roma definita “una discarica a cielo aperto”, bocciata su pulizia e trasporti, ma anche sulla cura del verde e verso i servizi cimiteriali. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali del 2019 , presentata questa mattina in Campidoglio. Secondo i tecnici che hanno realizzato il rapporto, la pulizia delle strade ...

TG RDN del 10/12/2019 : RAPPORTO ISPRA: NEL 2018 RIFIUTI DIFFERENZIATI IN CALO A ROMA Roma – Dopo sei anni di costante crescita, nel 2018 per la prima volta e’ calato il dato sulla raccolta differenziata a Roma. E’ quanto emerso dal rapporto annuale dell’Ispra sulla produzione dei rifiuti urbani. Secondo lo studio, la percentuale di differenziata e’ del 42,9%, in flessione rispetto al 43,2% del 2017. E’ in aumento, invece, nel resto ...

TG RDN del 6 dicembre 2019 : RIFIUTI, AL CONSIGLIO STRAORDINARIO RAGGI ACCUSA LA REGIONE Sotto lo sguardo dei sindaci dell’Area metropolitana di Roma, dei presidenti dei Municipi e dei consiglieri regionali, si e’ aperta oggi la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina dedicata all’emergenza rifiuti. In aula Raggi ha attaccato La Regione Lazio per la sua ordinanza. “Si poteva evitare- ha detto- soprattutto se la Regione non avesse deciso ...

TG RDN del 5/12/19 : CORRUZIONE E APPALTI: ARRESTATI IMPRENDITORI ROMANI E FUNZIONARI PA Roma – Posti di lavoro, promozioni e favori, in cambio di appalti. Due imprenditori in carcere e otto persone, tra cui funzionari pubblici, finiti ai domiciliari. Questo il risultato dell’operazione ‘Cassandra’ che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone ritenute responsabili di corruzione e ...

TG RDN del 3/12/2019 : SICUREZZA, GABRIELLI: IN ARRIVO 148 NUOVI POLIZIOTTI PER ROMA Roma – “Stanno per arrivare a Roma 148 nuovi viceispettori che andranno a innervare le strutture di intervento e i commissariati”. Lo ha annunciato oggi il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, inaugurando il secondo polo delle volanti in via Alvari, nella zona di Tor Cervara. “È una bella immissione di energie e di forze fresche di cui la Capitale ha ...

TG RDN del 29/11/2019 : OMICIDIO SACCHI, 5 MISURE CATUELARI: CI SONO ANASTASIYA E PRINCI Roma – Svolta nelle indagini sulla morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona di Colli Albani a Roma, la sera del 23 ottobre scorso. I Carabinieri hanno notificato cinque ordinanze di custodia cautelare ad altrettanti indagati, tra i quali c’e’ anche Anastasiya. Dalle indagini e’ emerso che nello zaino della ...

