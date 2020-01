Renzi, in Toscana ci sarà Iv. Non con Emiliano in Puglia, è coerenza (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Renzi è intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Capital, nel corso del programma Circo Massimo. Agenda politica, e subito uno sguardo alle prossime regionali. Alle porssime consultazioni, Puglia e Toscana, esisterà il simbolo di Italia Viva sulle schede elettorali. Lo ha confermato questa mattina Matteo Renzi ai microfoni di Radio Capital, in compagnia … L'articolo Renzi, in Toscana ci sarà Iv. Non con Emiliano in Puglia, è coerenza proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

