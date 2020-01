Quale sorte per il M5s: estinzione, mutazione o terza via? (Di martedì 28 gennaio 2020) (Foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Davvero il Movimento 5 stelle è finito, come dice stamattina Matteo Renzi e come vanno ripetendo da ore molti analisti e osservatori? Fughe dal partito, emorragie di deputati e senatori irretiti dalla Lega, correnti interne mai strutturate e dunque ancora più dannose, rischi di scissione e non ultimo, ovviamente, Luigi Di Maio che getta la spugna a pochi giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria. Molto, se non tutto – compresi alcuni presagi dei mesi scorsi di Beppe Grillo – lascerebbe in effetti pensare che il movimento stia ormai vivendo una fase discendente che lo condurrà all’irrimediabile estinzione. O a una resistenza intorno al 10/15% che sarebbe pur sempre il triplo di quel Renzi che lo dà per morto ma certo lontano dalle ambizioni di qualche anno fa, anche solo un paio. La realtà è un’altra ed è legata alle differenze delle leggi ... wired

SimoneCosimi : Quale sorte per il M5s: estinzione, mutazione o terza via? - ElenaMarino17 : RT @AngyLuise: @BartolomeoSorg1 Sa vero che quelli come Lei furono definiti 'sepolcri imbiancati' da Gesù? Sicuramente Lei sa anche quale s… - gattaTomasina : RT @AngyLuise: @BartolomeoSorg1 Sa vero che quelli come Lei furono definiti 'sepolcri imbiancati' da Gesù? Sicuramente Lei sa anche quale s… -