Previsioni meteo per i Giorni della Merla: molto vento e instabilità diffusa. Maltempo in alcune aree, tanta neve sulle Alpi (Di martedì 28 gennaio 2020) Previsioni meteo – Finale di mese caratterizzato da correnti instabili nordoccidentali piuttosto ostinate le quali, seppure non riusciranno a penetrare con ondulazione ciclonica significativa nel Mediterraneo centrale, creeranno diversi disturbi e sotto varia forma, con vento, piogge sparse e anche nevicate. A essere maggiormente interessate dagli effetti instabili di questa circolazione nord-occidentale, saranno soprattutto le regioni alpine, in particolare quelle occidentali, dove con maggiore vigore e anche con maggiore insistenza impatteranno le correnti nordatlantiche. Più esposte a questo tipo di circolazione anche un po’ tutte le aree tirreniche e appenniniche relative, a iniziare dal Levante ligure, Nord Toscana, quindi Lazio, Umbria, Campania e giù, fino alla Calabria. Già in queste ore, nubi diffuse stanno interessando tutti i settori alpini occidentali, con ... meteoweb.eu

