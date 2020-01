Kobe Bryant, le illustrazioni di Francesco Poroli per spiegare il Mamba ai bambini (Di martedì 28 gennaio 2020) Che cosa ha reso Kobe Bryant uno dei più grandi giocatori di basket di sempre? Nel libro Like Kobe-Il Mamba spiegato ai miei figli, l’illustratore Francesco Poroli ha raccontato due anni fa l’ascesa di Black Mamba attraverso le tappe più significative della sua carriera di uomo e di sportivo: da quando da bambino, durante gli intervalli delle partite di papà Joe in Italia, doveva essere trascinato fuori dal campo da mamma Pam, fino alla sua incredibile stagione di addio, un tributo durato un anno campo dopo campo. Poroli – che ha pubblicato su The New York Times Magazine, Wired e GQ – compie un viaggio fatto di parole e immagini per capire cosa ha reso implacabile e determinato un giocatore che ha rincorso (e raggiunto) la grandezza per tutta la vita: superando le difficoltà, gli infortuni, vincendo e perdendo le sfide che gli si sono poste davanti, mettendosi in ... ilfattoquotidiano

