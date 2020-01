Il presepe dei cagnolini (Di martedì 28 gennaio 2020) L’albero è illuminato, le decorazioni sono pronte e le festività natalizie sono in pieno svolgimento. Ma non c’è niente di più speciale e significativo nel Natale che fare la natività. La scena della nascita di Gesù in una mangiatoia, circondata da animali e Re Magi, è un pezzo chiave del Natale. Che si tratti di una nascita con figure illuminate vicino al camino o della nascita ricreata dai bambini durante la messa domenicale, la nascita è qualcosa di molto significativo del Natale. Ma a volte le persone sono molto più creative nella loro messa in scena, come questa Natività realizzata con i cani, che ci offre una delle immagini più adorabili viste su Internet. Jo Kingston gestisce un’azienda di cura per animali chiamata Wags to Riches nel Leicestershire, in Inghilterra. Durante ... bigodino

Monsignor Fisichella : “Mi piacciono le statuine dei calciatori nel presepe ” : Il Corriere del Mezzogiorno intervista il Monsignor e Rino Fisichella , arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Ieri era a Napoli per un convegno internazionale sul presepe. Del quale dice: «Davanti al presepe c’è il fascino di quel mistero per cui non sappiamo cosa succede ma ci si sente più buoni, si coglie di più il senso della riflessione, della meditazione, si capisce il valore del silenzio e ...

Sant’Agata dei Goti - centinaia di visitatori per il presepe alfonsiano : Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata dei Goti (Bn) – Dal 3 al 5 gennaio 2020, nel centro storico di Sant’Agata dei Goti , si è svolta la terza edizione del presepe alfonsiano prodotto dalla SOMS, ‘Quanno nascette Ninno’. Grande soddisfazione per il terzo appuntamento del presepe ispirato al canto alfonsiano ‘Quanno nascette Ninno’ prodotto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso con la collaborazione e partecipazione di volontari, ...

Airola - tutto pronto per la cavalcata dei Magi e il presepe Vivente : Tempo di lettura: 2 minuti Airola – Come da tradizione, per celebrare il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 16;00, il Comitato Corso Caudino “San Pasquale” organizza ad Airola , con il patrocinio del Comune, della Pro Loco cittadina e la collaborazione dei Frati Minori, Jesce o sole (ass. culturale di Paolisi), Airola ndia, Amici di San Donato, Amici del Venerdì, Amici del Borgo, Gifra, gruppo Parrocchiale ...

Papa Francesco pubblica un presepe ‘moderno’ su Instagram - a favore della parità dei sessi : Anche Papa Francesco ha pubblica to sul suo profilo Instagram l'immagine di un presepe insolito: si tratta di un presepe anti- sessi sta, in cui a cullare Gesù Bambino è San Giuseppe, mentre la Madonna si riposa su un giaciglio accanto. La foto, pubblica ta ieri, fino ad ora ha ottenuto oltre 366mila 'like'.Continua a leggere

La provocazione dei Radicali : usano il presepe contro il dl sicurezza : Elena Barlozzari A Torino i Radicali hanno inaugurato un " presepe politico" contro Salvini e il crocefisso: "Sono come gli integralisti islamici" La Sacra Famiglia ai tempi delle migrazioni di massa e dei decreti sicurezza solca le acque del Mediterrano a bordo di un barchino. È una provocazione che si ripete ormai ogni anno. È un modo per dire che dobbiamo essere accoglienti e solidali. È un messaggio politico ben preciso. Lanciato ...

Salvini e il presepe dei migranti : “Gesù va oltre il colore della pelle” : Salvini e il Presepe dei migranti : “Gesù va oltre il colore della pelle. Dove sono Giuseppe e Maria?” Salvini torna a far discutere e lo fa con un post appena pubblicato sul suo profilo Facebook. Il leader della Lega ha voluto commentare un articolo comparso oggi sulle colonne del Gazzettino.it, che parla del Presepe organizzato […] L'articolo Salvini e il Presepe dei migranti : “Gesù va oltre il colore della pelle” ...

Roma - domani a piazza San Pietro la benedizione dei Bambinelli del presepe : L'appuntamento, diventato ormai una tradizione, è arrivato alla sua cinquantesima edizione: era il 21 dicembre del 1969 quando per la prima volta i ragazzi degli oratori Roma ni arrivavano a piazza San Pietro da tutti i quartieri della città per far benedire dal Pontefice le statuine. domani incontreranno per il Natale Papa Francesco.Continua a leggere

Gesù nero nel presepe a scuola : proteste dei leghisti a Pordenone : E' accaduto ad Azzano Decimo, l' anno scorso stesse contestazioni del Carroccio nel sicarusano e nel 2017 un bambinello di colore venne rubato dalla mangiatoia a Viareggio

BrunaRossa1 : RT @angelofusco1966: @giuliaselvaggi2 @poliziadistato Se il Capo della Polizia dichiara di diffidare di chi non fa il presepe, vi meravigli… - tedeschivola : Per la prima volta in 43 anni (al netto dei sei in cui non si è giuocato) nella settimana pre derby ho temuto non s… - jacopogiliberto : RT @guidomarchello: Capita anche a voi di fare il Presepe in 50 (massima collaborazione ed eccitazione dei figli) e di ritrovarvi a smontar… -