Il Cus Avellino fa il pienone: successi per U19, U17 ed élite (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Finalmente tre su tre per le squadre del Cus Avellino C5. Dopo la vittoria della prima squadra di mister Venezia in quel di Tramonti contro un agguerrito Reghinna Minor, sono arrivate quelle dell’U19 di mister Lanzetta e dell’U17 élite di mister Adesso. Under 19 / Futsal Guadagno Pack 3-14 Cus Avellino C5 Mettono a segno i primi tre punti del 2020 i ragazzi di mister Lanzetta che vanno sotto 2-1 a Castello di Cisterna ma poi rimontano e ci prendono gusto vincendo con un parziale di 3-14. Mister Lanzetta, soddisfatto dei suoi, ha potuto far ruotare tutto l’organico e ha iniziato a raccogliere segnali importanti in vista della gara d’alta quota contro l’Unina C5. Under 17 élite / Cus Avellino C5 10-3 Parete C5 Primi tre punti del 2020 anche per i ragazzi di mister Adesso che dopo un ... anteprima24

