Fitness, 5 app che ti aiutano a restare in forma (Di martedì 28 gennaio 2020) Molto spesso i buoni propositi di inizio anno riguardano Fitness e salute, ma non sempre è facile mantenerli. Soprattutto quando si tratta di restare in forma e fare attività fisica con regolarità. Stando alle ultime rilevazioni dell’Istat, ci sono ben 22,5 milioni di italiani che dichiarano di non praticare nessuna attività fisica, più altri 16,2 milioni di persone che fanno sport solo occasionalmente. Un esercito di individui che difficilmente terranno fede ai loro propositi di avere una vita più sana e attiva, o che perlomeno rischiano di fermarsi al primo intoppo. Allora come fare a rimanere in allenamento per tutto il corso dell’anno? Ecco alcuni consigli e le migliori app per non perdere mai la motivazione per lo sport e vivere meglio nel 2020. Trova uno (o più) amici con cui allenarti SportclubbySportclubby, è ... gqitalia

natural_rem : ??Uno dei rimedi più potenti, camminare! Scopri quanto è facile grazie al #contapassi dell'app #rimedinaturali An… - 1officepersonal : Officepersonaltrainer App per iOS e Android fitness per la massa magra - ste1399 : @brigittebordot My Fitness Pal l’app più ansiogena del nostro tempo -