Don Matteo, la notizia è ufficiale. La conferma arriva proprio da Nino Frassica (Di martedì 28 gennaio 2020) La nuova stagione di ‘Don Matteo’, ormai giunta alla dodicesima, sta riscuotendo anche stavolta un successo enorme per la Rai. Gli affezionati telespettatori non riescono proprio a rinunciare alle gesta di Terence Hill e non sono assolutamente pronti a dire addio alla straordinaria serie televisiva. Ed a proposito del suo futuro, sono arrivate alcune anticipazioni da parte del settimanale ‘Nuovo Tv’, che ha cercato di fare chiarezza. Il settimanale ha contattato l’attore Nino Frassica, che nella serie interpreta il maresciallo Nino Cecchini, uno dei personaggi più amati dagli italiani. Le sue dichiarazioni hanno fatto intendere che quella in corso avrebbe potuto essere l’ultima stagione, ma sembra ci siano stati dei cambiamenti, anche grazie alla gente che ha manifestato e manifesta grandissimo entusiasmo. Vediamo cosa ha riferito Frassica a ... caffeinamagazine

