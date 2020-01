Dieci domande (e risposte) per essere davvero informati sul Coronavirus (Di martedì 28 gennaio 2020) Open propone a voi lettori un semplice test di 10 domande per scoprire quanto siete preparati sul Coronavirus. Vi informiamo che nessun vostro dato verrà registrato e le risposte non saranno salvate in alcun modo. L’obiettivo è rendervi consapevoli di che cosa si sta parlando in questi giorni e come colmare le eventuali lacune. Giusto qualche indizio: il 21 gennaio si contavano 223 casi in Cina. Il 27 gennaio, appena sei giorni dopo, solo in Cina i casi accertati sono saliti fino a 2744, con 80 decessi, ma il timore è che le cifre provenienti dalla Cina potrebbero essere sottostimate. Le notizie giungono di ora in ora, molte da verificare e altrettante smentite. Leggi anche: La mappa del contagio. I dati (aggiornati) sul virus che si sta diffondendo in tutto il mondoCoronavirus e disinformazione: il ruolo dei governi e dei social networkTutto quello che sappiamo sul ... open.online

