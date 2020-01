Calcio, ufficiale Eriksen all’Inter. Il danese ha scelto il numero 24: “Non vedevo l’ora, è un club fantastico” (Di martedì 28 gennaio 2020) Ora è ufficiale. Dopo giorni e giorni di trattative, Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter. L’annuncio, giunto sui canali social della società milanese, ritrae il trequartista danese al Teatro della Scala, quasi a voler simboleggiare l’incontro tra due eccellenze di estrema raffinatezza. Il giocatore ex Tottenham è arrivato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e ha firmato un contratto da 7.5 milioni di euro (più bonus) a stagione fino al 2024. Un grande colpo, dunque, per l’Inter che, dopo gli acquisti di Ashley Young e Victor Moses sulle corsie laterali, ha voluto regalare ad Antonio Conte anche un centrocampista di fama mondiale e di altissimo livello, la ciliegina sulla torta che ribadisce il carattere ambizioso del progetto Zhang. Eriksen, classe 1992, ha scelto la maglia numero 24: non è stata una decisione in omaggio a Kobe Bryant, bensì ... oasport

