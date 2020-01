Bonus Tari 2020: importo, come funziona e a chi spetta (Di martedì 28 gennaio 2020) Bonus Tari 2020: importo, come funziona e a chi spetta Il Bonus Tari diventa realtà nel 2020, come stabilito dal Decreto Fiscale. All’articolo 57-bis, comma 2, si legge quanto segue: “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni Tariffarie agevolate”. Inoltre, “gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i Bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato”. Sarà poi l’ARERA a definire con provvedimenti propri le modalità di attuazione, tenendo in considerazione il principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e investimento. ... termometropolitico

