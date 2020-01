Binago, toglievano o abbassavano le multe a chi era in difficoltà economiche: condannati due vigili (Di martedì 28 gennaio 2020) Erano accusati di falso ideologico e materiale i due agenti della polizia locale di Binago condannati rispettivamente a 6 mesi e 11 giorni e a 8 mesi, entrambi con pena sospesa, per aver modificato l'importo di alcune multe: i due avrebbero agito per andare incontro alle esigenze di quegli automobilisti in difficoltà economiche e non per un tornaconto personale. fanpage

