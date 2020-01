Benevento, prendi esempio da Inzaghi: per Ventura è uno spauracchio (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPippo Inzaghi e la Salernitana. Una sfida alla pari, ma con un piacevole ricordo per il tecnico della strega: un pallone portato a casa dopo una tripletta proprio alla compagine granata. Campionato 1998/99, la Juventus di Marcello Lippi è in lotta per il titolo (poi vinto dal Milan) e la Salernitana è lì nei bassifondi a sgomitare per tentare, senza successo, di evitare la retrocessione. Si gioca il 20 dicembre al “Delle Alpi”, i bianconeri liquidano la squadra di Delio Rossi con un hat-trick proprio di SuperPippo. Al ritorno vittoria-speranza per la Salernitana di Francesco Oddo con rete di Marco Di Vaio. Nei panni di allenatore, con la gara di andata vinta dal Benevento all‘Arechi, mister Inzaghi ha riequilibrato il bilancio da tecnico contro i granata: 0-0 e sconfitta per 2-0 in occasione delle due gare della stagione 2017/18 ... anteprima24

inarteziogio : @pakywood @angelismi Prendi il raccordo e passi per Castel Del lago. ?? Però Benevento ha il treno, Avellino no. -