Zingaretti rilancia: “Alleanze più larghe possibili alle prossime regionali” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La conferenza stampa di Nicola Zingaretti dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria: “Si governa da alleati e non da avversari”. ROMA – Le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria hanno segnato la rinascita del Partito Democratico e in conferenza stampa Nicola Zingaretti, citato da AdnKronos, rilancia: “Da questo voto vorrei che uscisse una fase riformista di questa maggioranza. Io non voglio imporre nulla ai miei alleati ma vorrei che ci fosse uno spirito di maggiore collaborazione. Si governa da alleati e non da avversari“. Zingaretti cerca una alleanza con il M5s alle prossime regionali I risultati alle ultime regionali sono stati positivi ma al Nazareno si guarda già alle prossime elezioni: “Abbiamo davanti a noi altre sei sfide. Questi sono appuntamenti molto importanti. E’ inutile nascondere le difficoltà di ... newsmondo

