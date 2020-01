Virus Cina, 44mila i casi di contagio, primo morto a Pechino (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il numero delle persone contagiate dal coronaVirus è salito a quota 44mila. La situazione è allarmante per le autorità cinesi ed anche per quelle di Hong Kong, dove il Virus è arrivato allo stesso modo. Il Professor Gabriel Leung, presidente dell'istituto di mediCina all'Università di Hong Kong ha presentato uno studio sulla malattia, facendo previsioni allarmanti.Secondo il Professor Leung il numero di contagiati è destinato a salire nelle prossime settimane, raggiungendo il picco tra la metà di aprile e la metà di maggio nelle grandi città della Cina. Per questo motivo il professore ha consigliato di adottare "sostanziali misure draconiane che limitino la mobilità della popolazione, prima piuttosto che poi". Il sindaco Zhou Xianwang di Wuhan, la metropoli cinese dove è scoppiata l'emergenza, si è detto "pronto alle dimissioni" al pari del segretario del partito della stessa ... blogo

