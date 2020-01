Vanessa Laine: chi è la moglie di Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vanessa Laine: chi è la moglie di Kobe Bryant Vanessa Cornejo Urbieta Laine, moglie di Kobe Bryant, non era sull’elicottero che ieri, 26 gennaio 2020, è precipitato a Los Angeles uccidendo il marito, la figlia di 13 anni (Gianna Maria) e altre 7 persone. Una tragedia che ha straziato diverse famiglie e sconvolto l’intero mondo dello sport e non solo. La donna era sposata con l’ex campione della Nba dal 18 aprile 2001. Vanessa e Kobe, dopo essersi conosciuti nel 1999, si sposarono giovanissimi. Lui era poco più che 21enne ed era diventato un professionista da appena tre anni; lei era una modella di 18 anni. Il loro non è stato un matrimonio tutto rose e fiori. Nel 2011 infatti, in seguito a diversi tradimenti e un’accusa di stupro (nel 2003) che coinvolse Kobe (per via dello stress, Vanessa abortì), la coppia si separò salvo poi tornare insieme nel 2013. La moglie ... tpi

sportli26181512 : Kobe Bryant: i figli e la moglie, la sua vita in famiglia: La famiglia, più della pallacanestro, era il vero orgogl… - DonnaGlamour : Chi è Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant - LadyNews_ : Chi è #VanessaLaine? Età, altezza e origini della moglie di #KobeBryant -