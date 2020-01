Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 18:10 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli le borse europee peggiorano ancora con i timori per gli effetti che provocherà il coronavirus all’economia globale nel vecchio continente in forte calo per compagnia è il lusso L’automobile e Milano e Londra Cesano il 2,2% Parigi meno 2,6 % Francoforte meno 2,5% apertura in calo per Wall Street sull’onda delle preoccupazioni legate alla coronavirus a cinese il Dow Jones perde il 149 % a 28556,94 punti Nasdaq il 2,19% Passiamo ad altro la banda dello spray accusata di essere responsabile della stragediscoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove nella calca provocata da struzzi sostanza urticante morirono 6 persone 5 minorenni una mamma ha chiesto di procedere con il previato dopo la richiesta della procura del giudizio immediato arrivata Un anno dopo i fatti gli avvocati dei sei indagati hanno ... romadailynews

SkyTG24 : Cosa sappiamo finora sull'incidente che ha provocato la morte di Kobe Bryant ?? - SkyTG24 : TMZ: Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero. DIRETTA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -