Stati generali M5s a rischio. Potrebbero slittare a dopo il referendum (Di lunedì 27 gennaio 2020) Teso in volto. Nervoso a tal punto da non riuscire a ricordare quali siano le cinque Stelle, ovvero i cinque punti cardine su cui si fonda il Movimento. Cerca aiuto, mentre nervosamente si tormenta la fede che porta al dito, girandola e girandola per tutto il tempo delle dichiarazioni alla stampa. A Vito Crimi, reggente da meno di una settimana, tocca l’arduo compito di commentare la Waterloo in Emilia Romagna e Calabria (copy right Massimo Bugani, ex socio dell’associazione Rousseau). “Le elezioni non sono andate bene ed era prevedibile”, è l’incipit ma nonostante questa presa d’atto viene respinta l’idea del premier Conte di creare un campo progressista contro le destre. Il resto sono dichiarazioni sparse e confuse, c’è un partito spaccato in due sul futuro da intraprendere. Non c’è un capo politico, che ha ... huffingtonpost

ignaziocorrao : Gli #StatiGenerali del MoVimento 5 Stelle. Occasione utile a ricostruire nonostante gli infiltrati... - riccardo_fra : Con #DiMaio il #M5S è arrivato in vetta, grazie per il suo impegno straordinario e incessante che continuerà a mett… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Ho portato a termine il mio compito. Ora percorso verso gli Stati generali” -