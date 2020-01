Roberto Alessi svela cinque vip che portano il parrucchino (e che nessuno sospetta) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roberto Alessi su Libero Quotidiano ha svelato cinque vip italiani che portano il parrucchino raccontando un aneddoto su Francesco Facchinetti. “Incontro Francesco Facchinetti negli studi di Mediaset a Live non è la d’ Urso, mi guarda i capelli e mi dice: «Belli tuoi capelli». Rispondo con una battuta da pirla: «È un parrucchino». E lui: «Siamo tutti imparrucchinati». Lo guardo in testa e vedo che da che era pelato ora ha una chiorba di capelli leonina, che lo fa assomigliare a un tronista. È una parrucca. Penso: «Che figura di merda, perché, perché Dio mi ha dato la parola». Da sempre il parrucchino è tabù per chi lo porta”. E qua, svela altri nomi: “Lo era per Pippo Baudo, lo era per il mitico Lucio Dalla, lo è per Masini, che vedremo a Sanremo, e per una superstar del motociclismo mondiale come Max Biaggi. Ma non lo è per Francesco Facchinetti che dopo il ... bitchyf

