Regionali Emilia Romagna: Salvini minimizza la sconfitta, Zingaretti esulta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Qualcuno lo considerava un referendum sulla tenuta del governo, altri un tentativo di promozione o bocciatura dell'alleanza giallo-rossa. Qualcun altro ancora pensava potesse trattarsi di un riscatto. Infine, qualcuno temeva potesse significare la fine di un'era. Le elezioni Regionali in Emilia Romagna hanno visto la vittoria di Stefano Bonaccini, il candidato di centrosinistra: le reazioni dei leader politici al risultato sono le più varie. Regionali Emilia Romagna, le reazioni Matteo Salvini è stato uno dei primi leader a commentare i risultati delle elezioni Regionali in Emilia Romagna: tra le reazioni, la sua tende a minimizzare la sconfitta. Infatti, l'appuntamento alle urne si configurava per la Lega come una sorta di referendum attraverso il quale mandare a casa il governo. Peccato, però, che il risultato ha ribaltato le posizioni di partenza.

